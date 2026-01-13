Orsoni skjuten till döds – under sin mors begravning

Den förre klubbpresidenten i franska AC Ajaccio har avlidit.

Detta efter att ha skjutits till döds – under sin egen mammas begravning.

Det rapporterar franska AFP.

Foto: Alamy

Mellan åren 2008 och 2015 var Alain Orsoni president för den franska klubben AC Ajaccio på ön Korsika.

Nu är han död.

Enligt franska AFP ska den 71-årige Orsoni har skjutits till döds när han närvarade på sin mors begravning under måndagen. Detta ska ha ägt rum på den södra sidan av ön Korsika.

Vidare rapporterar Kanalen France 3 att den förre klubbtoppen träffades av en kula i bröstet. Nu har den utredningen av mordet tagits över av den specialiserade interregionala domstolen i Marseille och den nationella åklagarmyndigheten för antiorganiserad brottslighet.

Förutom att ha varit president i den förra Ligue 1-klubben AC Ajaccio var Orsoni även aktiv inom den korsikanska nationaliströrelsen som stod för en rad attacker på ön på under 1990-talet. Han sägs även ha varit en måltavla för tidigare mordförsök enligt AFP.

Ajaccio ansökte under februari 2025 om konkurs och spelat just nu amatörfotboll i Frankrike. Sist man var uppe i högstaligan var under säsongen 2022-23.