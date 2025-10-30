Osäkert kring Sundhages framtid som förbundskapten

Pia Sundhage har kontrakt som schweizisk förbundskapten året ut.

Svenskan vill själv stanna men framtiden är oviss.

”Inom de närmaste tio dagarna kommer vi att fatta ett beslut om hur vi ska gå vidare i framtiden”.

Orden är Marion Daube, förbundsbasen för Schweiz landslag, till tidningen Blue Wi.

Det hela gäller damlandslagets förbundskapten Pia Sundhage, som har kontrakt året ut.

Hon själv har sagt att hon gärna förlänger sitt avtal – och snart kommer alltså ett beslut kring svenskans framtid.

– Jag kommer oavsett att vara här i november också. Jag ser fram emot de två nästkommande matcherna, oavsett vad som händer, säger Sundhage till tidningen Blick.