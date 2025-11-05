Oscar Pettersson inskriven i Go Ahead Eagles EL-trupp

Han lämnades utanför Go Ahead Eagles Europa League-trupp.

Nu har en skada uppstått – och Oscar Pettersson har fått en plats i truppen.

Foto: Bildbyrån

När Go Ahead Eagles presenterade sin Europa League-trupp fanns Victor Edvardsen med. Den andra svensken i laget, Oscar Pettersson, lämnades utanför.

Nu har det dock uppstått en förändring. Detta då Gerrit Nauber har dragit på sig en skada som håller honom borta under en längre tid. Det har öppnat upp en plats i truppen, som Oscar Pettersson har fått.

Under torsdagen ställs nederländska Go Ahead Eagles mot Red Bull Salzburg i Europa League. Under sina tre inledande matcher har ”Örnarna” tagit sex poäng.