Rytting Kaneryd korsbandsskadad – VM i fara

Lyons nyförvärv, Johanna Rytting Kaneryd är korsbandsskadad.

Nästa sommars VM, i Brasilien, är nu i fara.

Foto: Bildbyrån

Svenska damlandslagets kugge, Johanna Rytting Kaneryd, kommer med ett dystert besked.

Korsbandet är av – igen, nio år senare.

Hon råkade ut för en skada på det främre korsbandet under träning.

Rytting Kaneryd lämnade Chelsea för att prova lyckan i Lyon denna säsongen. Men hennes debut i Frankrike får vänta. Stjärnan har dragit korsbandet och väntas vara borta under en längre tid.

”Jag var så förväntansfull inför att påbörja det här nya kapitlet. Att få det ryckt ifrån mig innan det ens hunnit börja på allvar är otroligt svårt att acceptera”, skriver hon på sinn Instagram.

”Det är inte slutet på min historia”

I oktober väntar ett avgörande kval till VM i Brasilien 2027, något som hon kommer missa. Om Blågult klarar att kvala in till VM, finns det risk att Rytting Kaneryd missar även mästerskapet.

”Den här gången är det annorlunda. Jag vet exakt vad jag har framför mig. Det svåraste just nu är att acceptera att jag inte kommer att kunna göra det jag älskar mest under en tid framöver. Fotbollen har alltid varit min trygga plats. Det är där jag känner mig mest som mig själv. Det är där allt annat försvinner. Där tankarna tystnar. Där jag bara kan vara. Att få det ifrån sig, även om det bara är för en tid, gör ont. De senaste nio åren har lärt mig att aldrig ta ett enda ögonblick för givet. Varje träning. Varje match. Varje minut på planen. Och jag kan ärligt säga att jag har uppskattat varenda en av dem”

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Hon drog korsbandet som 16-åring och 20-åring, och nu nio år senare, är det av igen.

”Hur smärtsamt det här ögonblicket än är, längtar jag redan efter att få komma tillbaka ut på planen med mina lagkamrater och göra det jag älskar mest. Det kommer att ta tid, men den känslan är det som kommer att driva mig varje dag”

Hon kommer dock med ett lugnande besked:

”Det här är inte slutet på min historia. Det är ännu ett kapitel som jag aldrig bad om, men som jag kommer att kämpa mig igenom – precis som tidigare. ”

Rytting Kaneryd. Foto: Bildbyrån



