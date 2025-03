Otäcka scener – Dovin utburen på bår

Oliver Dovins Coventry ställdes mot Sheffield United.

Då var olyckan framme för den svenske burväktaren.

Efter närmare 40 minuter byttes 22-åringen ut – efter att ha burits ut på bår.



Under fredagskvällen ställdes Oliver Dovins Coventry mot Sheffield United i The Championship.



Detta i vad som kom att bli en tråkig första halvlek för den tidigare Hammarby-målvakten.



Efter att ha släppt in både 1-0 och 2-0 hamnade svensken i en duell med Sheffields Tyrese Campbell. Detta ledde till att Dovin vred knäet och hamnade liggandes i gräset.



Efter en stunds avbrott i spelet fördes Dovin ut på bår där han täckte för ansiktet med händerna. I Dovins ställe byttes Bradley Collins in.



”Krya på dig, Oli”, skrev klubben.



Med en halvtimme kvar att spela utökade Sheffield United till 3-0.



Sheffield United vann till slut matchen med 3-1.