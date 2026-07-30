Han är adopterad från Haiti och kan bli första landslagsmannen för Argentina att representera landet utan att ha biologiska kopplingar till landet på 53 år.

Kiki Ramos är underbarnet som överlevde jordbävningskatastrofen 2010.

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1973 fick paraguayanen Heriberto Correa argentinskt medborgarskap och kunde därefter representera Argentinas landslag. Det blev fyra landskamper i den blåvita matchtröjan.

Nu, 53 år senare, kan Kiki Ramos bli först sedan Correas dagar att göra en officiell landskamp för Argentina utan att ha några biologiska band till landet.

U17-VM i Qatar spelas likt senior-VM i Qatar 2022 i november-december i slutet av det här året och Ramos som nu har debuterat i Argentinas U17-lag i en match mot Ecuador väntas ha chans att bli uttagen i VM-truppen.

Ramos överlevde jordbävningskatastrofen på Haiti 2010 och adopterades därefter av en argentinsk familj. Han är också den första svarta spelare att representera Argentina i landslagssammanhang på 44 år.