Ahmed Saeed var en av fyra Djurgården-spelare som överraskande fick träna med svenska landslaget inför avresan till VM.

Nu står det klart att den tekniske mittfältaren lånas ut till FC Stockholm.

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Det var i juni som FD kunde avslöja att Mikael Marqués skulle lånas in av landslaget på en träning på Nationalarenan inför avresan mot VM.

Därefter skickade SvFF ut informationen att ytterligare tre Dif-spelare skulle göra Marqués sällskap: Patric Åslund, Ahmed Saeed och Abdirahim Abdulle.

Nyligen berättade Åslund för FD om drömmen som kommit allt närmre efter träningen med Potters landslag, men till skillnad från Åslund som varit en av Djurgårdens bästa spelare efter VM-uppehållet har det gått motigare för Saeed med speltiden och nu står det klart att han lånas ut till FC Stockholm i division 1 resten av säsongen.

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