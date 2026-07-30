Avslöjar svettiga timmarna kring Boudri – hyllas nu stort

För att Amin Boudri skulle kunna vara spelklar till dubbelmötet med Anderlecht behövde han ha registrerats 23:59 kvällen innan första matchen mot belgarna.

Det hann sportchef Mikael Hjelmberg med kring purfärska rekordaffären – och nu kan Boudri bli tungan på vågen i returen på Lotto Park.

– Hans egenskaper i spelet är något vi letat efter, säger Hjelmberg till FotbollDirekt.

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Vid midnatt natten till i torsdags presenterade Hammarby sitt prestigeförvärv Amin Boudri från Los Angeles FC – en affär som är hela allsvenskans dyraste någonsin då Bajen tvingades hosta upp närmare 40 miljoner kronor för 21-åringen som i vintras lämnade Gais för MLS och Kalifornien.

Trots att Boudri blev klar så tätt inpå första Europa League-kvalmötet med Anderlecht förra torsdagen lyckades sportchef Mikael Hjelmberg få stjärnan spelklar.

– Vi hade en deadline att hinna få honom registrerad hos Uefa 23:59 kvällen innan matchen mot Anderlecht för att han skulle kunna spela den matchen och även returen i Belgien – och det hann vi med, så det var skönt, säger Hjelmberg som fick se sitt Bajen spela 1-1 på hemmaplan efter Frank Junior Adjeis kvittering i 89:e minuten.

– Matchserien lever i allra högsta grad. Jag hade hoppats att vi skulle få med oss mer än ett kryss, men samtidigt låg vi under väldigt länge och lyckades få in en sen kvittering. Skönt att allt lever och jag hoppas vi får spela många fler Europamatcher i år, konstaterar sportchefen för FotbollDirekt.

Boudri var trots registreringen i tid inte med i matchtruppen mot Anderlecht men mötte ändå media efteråt där han berättade varför han ville hemma från Kalifornien.

”De flesta hade gillat att bo i LA, men det är från människa till människa…Jag kände mig uppskattad där, men det var mer jag som inte ville vara där. Det gick inte, det var omöjligt”, sa Boudri till FotbollDirekt.

Att Boudri inte trivdes i Los Angeles blev nyckeln för att Hjelmberg och Hammarby skulle kunna locka hem honom igen.

– Han trivdes inte i Los Angeles. De flesta hade säkert gjort det men han gjorde det inte och det fick vi nys om. När vi insåg att han ville lämna Los Angeles ville vi vara med och utmana. Hans profil passar oss utmärkt. Han är en ung svensk utvecklingsbar spelare men som ändå redan gjort allsvenskan, som kan allsvenskan. Hans egenskaper i spelet är något som vi letat efter och han tickar i väldigt många rutor för oss, säger Hammarbys sportchef.

Hinten: ”Kan hända saker både in och ut”

Frågan är bara vart Boudri ska spela? Debuten kom i söndags mot BP då han byttes in i 72:a minuten och placerades då ute till vänster. Där spelar till vardags Victor Lind som i vintras blev allsvenskans dyraste värvning någonsin för 28 miljoner kronor från BP innan alltså nu Boudri slog rekordet. På högerkanten spelar en av allsvenskans bästa dribblers i Montader Madjed och som tia är det fortsatt kaptenen och fixstjärnan Nahir Besara som huserar.

– Sedan är ju Markus Karlsson och ”Tess” rätt bra också, säger Hjelmberg leendes om Karlsson och Tesfaldet Tekie på centralt mittfält.

– Boudri kan ju spela både åtta och tia och som indragen på kanten. Det är så här konkurrenslandskapet ska vara. Vi kommer behöva spelare under hösten och som sagt, förhoppningsvis gör vi fler matcher i Europa. Dessutom är ju transferfönstret fortfarande öppet, det kan eventuellt hända saker både in och ut, avslutar Hjelmberg.

Fotnot: Returen mellan Anderlecht och Hammarby spelas i kväll klockan 20:30 på Lotto Park i Bryssel.