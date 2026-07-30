Klart: Örebro SK lånar ut Dickson

Örebro SK meddelar under torsdagen att man lånar ut Kim Dickson.

Han kommer spendera resten av säsongen i AFC Malmö.

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Örebro SK meddelar under torsdagen att man lånar ut Kim Dickson.

Han kommer spendera resten av säsongen 2026 på lån hos topplaget AFC Malmö i Ettan Södra.

– Kim kom till oss efter en väldigt bra säsong i söderettan men hans resa hos oss fick sig hastigt en törn när han åkte på en långtidsskada. Han har nu jobbat sig tillbaka till god fysisk form och han har hela tiden visat prov på spelmässig progression i träningsmiljön. Vi känner nu att det rätta steget för han ska utvecklas är att få kontinuerligt med speltid och matcher hos ett gäng som slåss om en Superettan-plats. Vi ser fram emot att få följa honom under hösten och vi tror starkt på att han kommer visa framfötterna hos AFC Malmö i höst. Lycka till Kim, säger ÖSK:s sportchef Enes Ahmetovic.