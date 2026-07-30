Bomben: Howe lämnar Newcastle United

Eddie Howe har gjort sitt.

Huvudtränaren lämnar Newcastle United, enligt uppgifter.

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Under torsdagsförmiddagen briserade en smärre bomb i England. Enligt flera högt ansedda medier kommer Newcastles huvudtränare Eddie Howe att lämna.

Enligt The Athletic har Howe själv bett klubben om att få säga upp sig.

Transfergurun Fabrizio Romano uppger att ”The Magpies” redan har hittat en toppkandidat att ersätta engelsmannen. Det rör sig om tyske Matthias Jaissle, som för närvarande tränar saudiska Al-Ahli.

Eddie Howe tog över Newcastle i november 2021. Under ledning av Howe tog sig klubben till Champions League för första gången på 20 år. 48-åringen har tidigare varit tränare i Burnley och Bournemouth.