Övertalad av lagkamraterna: ”Ville inte spela för Frankrike”

N’Golo Kanté har gjort över 60 landskamper för Frankrike.

Men till en början villa han inte ens spela för landet.

– Han ville representera Mali som en hyllning till sin pappa, säger Jamie Vardy i sin podcast.

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N’Golo Kanté fick sitt stora genombrott i Leicester City. Med fransmannen på mittfältet tog klubben en historisk Premier League-titel säsongen 2015/16.

Insatserna gjorde att det franska landslaget lyfte på luren. Kanté, som bara några år tidigare spelade som amatör, var dock inte helt hundra på att tacka ja. Det avslöjar den tidigare Leicester-lagkamraten Jamie Vardy i sin podcast.

– Till en början ville han inte spela för Frankrike. Han ville representera Mali som en hyllning till sin pappa, säger den tidigare anfallaren.

”Vad är det du behöver tänka på?”

Det skulle krävas lite uppmuntrande ord från lagkamraterna i Leicester för att övertyga Kanté att representera födelselandet.

– Sen ringde Frankrike innan Mali gjorde det. Då sa vi i laget bara, ”vad är det du behöver tänka på? De kommer vinna. Kör på Frankrike!”

Mycket riktigt skulle Frankrike gå och vinna. 2018, två år efter att Kanté debuterade, tog landet sitt andra VM-guld med den lilla mittfältaren som en viktig kugge. Frankrike har även vunnit Nations League, samt tagit silver i EM under Kantés tid i laget.

Den numera 35-åriga mittfältaren står noterad för 69 landskamper för Frankrike. Han fanns med i truppen till VM 2026 men utan att få någon speltid.