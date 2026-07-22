Arsenal uppdaterar om Salibas skada

William Saliba skadade sig under VM.

Nu meddelar Arsenal att backen blir borta länge.

William Saliba. Foto: Alamy

William Saliba spelade så gott som hela VM-turneringen med en fraktur i ryggan. I semifinalen mot Spanien kom känningarna ikapp honom och han tvingades bryta matchen, som Frankrike förlorade med 2–0.

Fransmannen har nu återvänt till London. Arsenal meddelar då att skadan i ryggan inte kommer kräva någon operation. Däremot kommer mittbacken vara borta ”under en lång tid”, enligt klubbens hemsida. Istället hoppas man att skadan ska läcka med hjälp av ett ”återhämtningsprogram” istället.

Franska L’Équipe har tidigare rapportetat att Saliba förväntas bli borta i mellan fyra och fem månader tillföljd av skadan.

William Saliba var en vital pjäs i det Arsenal-lag som vann Premier League och tog sig till final i Champions League förra säsongen. Försvararen har spelat 184 matcher för Londonklubben sedan han skrev på 2019. Under den perioden har han även varit utlånad till Saint-Étienne, Nice och Marseille.