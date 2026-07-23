Nu är det klart.

Hammarby värvar Amin Boudri från LAFC.

Prislappen väntas landa på omkring 37 miljoner kronor vilket gör 21-åringen till den dyraste värvningen till allsvenskan – någonsin.

Amin Boudri. Foto: Bildbyrån

Det har varit på gång ett bra tag, men i dag, onsdag, står det till sist klart att Hammarby köper loss den 21-åriga offensiva mittfältaren Amin Boudri. Den tidigare Gais-spelaren, som lämnade Göteborgsklubben för ett halvår sedan, ansluter från den amerikanska MLS-klubben LAFC.

Enligt tidigare rapporter väntas prislappen landa på omkring 37 miljoner kronor. Det gör Boudri till den dyraste allsvenska värvningen genom tiderna. Det tidigare rekordet var Victor Lind som värvades till just Hammarby från BP i vintras för runt 28 miljoner kronor.

Nyförvärvet är glad över att skriva på för Bajen.

– Så fort Hammarby kom in i bilden kände jag att det här känns perfekt. Jag fick rätt känsla och körde direkt, jag tvekade inte. Vi kommer att gå för allting. Allt ni kan nämna – vi kommer gå för allt, säger Amin Boudri till klubbens hemsida.

Sportchef Mikael Hjelmberg:

– Det känns givetvis fantastiskt bra att ha Amin på plats hos oss. Amins profil är precis vad vi har sökt. En ung, utvecklingsbar spelare som redan har bevisat sig i Allsvenskan och som har egenskaper som passar in utmärkt i den fotboll vi vill spela. Amin kommer tillföra kvalitet i det offensiva spelet, men också bidra med energi och fart i vårat försvarsspel.

Amin Boudri har skrivit på ett kontrakt till 2030.