Uppgifter: Garcia kan lämna Real Madrid för Fulham

Gonzalo García kan byta Spanien mot England.

Enligt The Athletic är Fulham intresserade av Real Madrid-produkten.

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Gonzalo García, som är fostrad i klubbens akademi, fick chansen få riktigt i Real Madrids A-lag förra säsongen. Anfallaren tackade för förtroendet och svarade för sex mål på 30 La Liga-matcher, varav nio var från start.

Konkurransen i den spanska storklubben är som bekant benhård med spelare som Kylian Mbappe, Vinícius Júnior och Rodrygo att tillgå i anfallsleden. Därmed kan en flytt för Garcia bli aktuell.

Enligt The Athletic är Fulham närmast att knyta till sig 22-åringen. Uppgifterna gör gällande att parterna har påbörjat förhandlingarna.

Källor till The Athletic menar att Real Madrid redan för ett par månader sedan gjorde klart för sig att Garcia skulle lämna klubben. Anledningen att han fortfarande är kvar ska ha att göra med tillsättningen av José Mourinho, som ville se anfallaren i träning.

Om Garcia skriver på för Fulham kommer han återförenas med sin tidigare tränare Alvaro Arbeloa, som nyligen skrev på för Londonklubben efter att ha fått sparken från Real Madrid.