Allsvenskans 10 dyraste värvningar – någonsin

Amin Boudri är klar för Hammarby.

Därmed har allsvenskan ett nytt rekordförvärv.

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Efter en tids spekulationer stod det under onsdagen till sist klart att den allsvenska rekordaffären är i hamn. Den 21-åriga mittfältaren Amin Boudri är ny Hammarby-spelare i en affär som väntas gå loss på omkring motsvarande 37 miljoner kronor – vilket gör Boudri till ny allsvensk rekordhållare.

Värvningen från den amerikanska MLS-klubben LAFC är den dyraste som en allsvensk klubb någonsin har gjort, så vida den rapporterade prislappen stämmer. Det tidigare rekordet sattes redan i vintras när just Hammarby köpte loss yttern Victor Lind från ligakonkurrenten BP.

Här är den fullständiga listan över de dyraste nyförvärven i allsvenskans historia.