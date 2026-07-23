Allsvenskans 10 dyraste värvningar – någonsin
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Amin Boudri är klar för Hammarby.
Därmed har allsvenskan ett nytt rekordförvärv.
Efter en tids spekulationer stod det under onsdagen till sist klart att den allsvenska rekordaffären är i hamn. Den 21-åriga mittfältaren Amin Boudri är ny Hammarby-spelare i en affär som väntas gå loss på omkring motsvarande 37 miljoner kronor – vilket gör Boudri till ny allsvensk rekordhållare.
Värvningen från den amerikanska MLS-klubben LAFC är den dyraste som en allsvensk klubb någonsin har gjort, så vida den rapporterade prislappen stämmer. Det tidigare rekordet sattes redan i vintras när just Hammarby köpte loss yttern Victor Lind från ligakonkurrenten BP.
Här är den fullständiga listan över de dyraste nyförvärven i allsvenskans historia.
|Spelare
|Från
|Till
|År
|Övergångssumma
|Amin Boudri
|Los Angeles FC
|Hammarby IF
|2026
|37 miljoner kr
|Victor Lind
|IF Brommapojkarna
|Hammarby IF
|2026
|28 miljoner kr
|Sead Hakšabanović
|West Ham United
|IFK Norrköping
|2020
|26 miljoner kr
|Jovan Milosavljević
|FK Železničar Pančevo
|Malmö FF
|2025
|24 miljoner kr
|Sead Hakšabanović
|Celtic
|Malmö FF
|2024
|23 miljoner kr
|Mikael Anderson
|AGF
|Djurgårdens IF
|2025
|22 miljoner kr
|Veton Berisha
|Viking Stavanger
|Hammarby IF
|2022
|22 miljoner kr
|Andreas Andersson
|Newcastle United
|AIK
|1999
|22 miljoner kr (36 miljoner i dagens penningvärde)
|Oscar Sjöstrand
|SC Cambuur
|Malmö FF
|2026
|21,5 miljoner kr
|Tobias Hysén
|Sunderland AFC
|IFK Göteborg
|2007
|20 miljoner kr (29 miljoner i dagens penningvärde)
Den här artikeln handlar om: