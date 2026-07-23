Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Allsvenskans 10 dyraste värvningar – någonsin

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Amin Boudri är klar för Hammarby.
Därmed har allsvenskan ett nytt rekordförvärv.

Foto: Bildbyrån

Efter en tids spekulationer stod det under onsdagen till sist klart att den allsvenska rekordaffären är i hamn. Den 21-åriga mittfältaren Amin Boudri är ny Hammarby-spelare i en affär som väntas gå loss på omkring motsvarande 37 miljoner kronor – vilket gör Boudri till ny allsvensk rekordhållare.

Värvningen från den amerikanska MLS-klubben LAFC är den dyraste som en allsvensk klubb någonsin har gjort, så vida den rapporterade prislappen stämmer. Det tidigare rekordet sattes redan i vintras när just Hammarby köpte loss yttern Victor Lind från ligakonkurrenten BP.

Här är den fullständiga listan över de dyraste nyförvärven i allsvenskans historia.

SpelareFrånTillÅrÖvergångssumma
Amin BoudriLos Angeles FCHammarby IF202637 miljoner kr
Victor LindIF BrommapojkarnaHammarby IF202628 miljoner kr
Sead HakšabanovićWest Ham UnitedIFK Norrköping202026 miljoner kr
Jovan MilosavljevićFK Železničar PančevoMalmö FF202524 miljoner kr
Sead HakšabanovićCelticMalmö FF202423 miljoner kr
Mikael AndersonAGFDjurgårdens IF202522 miljoner kr
Veton BerishaViking StavangerHammarby IF202222 miljoner kr
Andreas AnderssonNewcastle UnitedAIK199922 miljoner kr (36 miljoner i dagens penningvärde)
Oscar SjöstrandSC CambuurMalmö FF202621,5 miljoner kr
Tobias HysénSunderland AFCIFK Göteborg200720 miljoner kr (29 miljoner i dagens penningvärde)

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt