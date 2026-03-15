På väg att vinna ligan – som nykomlingar

FC Thun är nära en historisk första ligatitel i Schweiz.

Man gör det dessutom som nykomling i högstaligan.

Foto: Bildbyrån

FC Thun vann den schweiziska andraliga i fjol och tog sig därmed upp till landets högsta serie inför årets säsong. Där har det blivit total succé.

Fredagens 5-1-vinst mot Grasshoppers innebär att Thun har ett försprång på 17 poäng ner till tvåan St. Gallen. Det återstår åtta matcher av årets säsong.

FC Thun är därmed på vippen att vinna sin första ligatitel någonsin. Klubben har som bäst slutat tvåa vid ett tillfälle, säsongen 2004/2005.