Paolo Maldini landar nytt toppjobb i Italien

Paolo Maldini har fått ett nytt uppdrag.

Ikonen blir teknisk chef i det italienska fotbollförbundet.

Foto: Alamy

Det italienska fotbollförbundet har tillsatt en ny teknisk chef. Det är den förre storstjärnan Paolo Maldini som tar över rollen.

Maldini kommer tillsammans med förbundets president Giovanni Malagò att driva det nya Italien-projektet efter att ha misslyckats att kvala till VM.

Maldini var tidigare teknisk chef i Milan innan han sparkades 2023.

58-åringen gjorde 126 landskamper som spelare för Italien.