Sirius lånar ut Bogdan Milovanov

Sirius meddelar under fredagen att man lånar ut Bogdan Milovanov.

Han ska spela i finska Gnistan över resten av säsongen.

– Konkurrensen hos oss är väldigt tuff, säger herrlagets chef Jonathan Ederström.

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Allsvenska serieledaren Sirius har redan tappat sin skyttekung Robbie Ure till Sevilla. Nu står det klart att ytterligare en spelare lämnar Uppsala-klubben.

Högerbacken Bogdan Milovanov lånas ut till finska Gnistan. Utlåningen sträcker sig över resten av 2026.

Milovanov anslöt till Sirius 2025 och fick inledningsvis stort förtroende. Den här säsongen har ukrainaren däremot inte gjort ett enda allsvenskt framträdande.

– Konkurrensen hos oss är väldigt tuff och Bogdan är i behov av speltid, så när Gnistan hörde av sig om ett lån kändes det som en bra lösning för alla parter. Vi önskar både Bogdan och Gnistan ett stort lycka till här under hösten, säger Sirius chef för herrlaget, Jonathan Ederström.

Hans kontrakt med Uppsalaklubben går ut i slutet på 2027.