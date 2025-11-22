Pogbas efterlängtade comeback – inbytt för Monaco

Paul Pogba spelade sin senaste match den 3 september 2023.

Nu byttes fransmannen in för Monaco i matchen mot Rennes.

Foto: Alamy

Paul Pogba har varit avstängd från fotbollen på grund av en dopingskandal 2023. Fransmannen har inte spelat fotboll sedan i september 2023.

I somras blev Pogba klar för Ligue 1-klubben Monaco – och i matchen mot Rennes fick han hoppa in på en fotbollsplan för första gången på 811 dagar.

Pogba blev inbytt i matchminut 85 och har därmed gjort sin debut i klubben och för säsongen.

Matchen slutade 4–1 till Rennes.