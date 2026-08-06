Polisrazzia mot Sydkoreas fotbollsförbund

Sydkoreansk polis har gjort en razzia hos sitt fotbollsförbund.

Detta efter en utredning mot Hong Myung-bo.

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Sydkoreansk fotboll har hamnat i en turbulent period efter VM-uttåget.

Efter mästerskapet riktade landets president Lee Jae-Myung hård kritik mot både resultatet och det sydkoreanska fotbollsförbundet. Han beskrev uttåget som ett ”misslyckande” och ifrågasatte beslutet att anställa Hong Myung-bo som förbundskapten 2024.

Presidenten menade att problemen grundade sig i att ”inkompetenta personer” hade fått ledande roller inom organisationen.

Därefter har tillsättningen av Myung-bo varit föremål för en utredning. Under torsdagen genomförde sydkoreansk polis en razzia mot fotbollsförbundets lokaler för att samla in material kring processen och undersöka om anställningen gick rätt till.

Hong Myung-bo lämnade sin post som förbundskapten efter att Sydkorea åkt ur VM i juni.