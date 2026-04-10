Polske assisterande förbundskapten är död – blev 49 år gammal

Polsk fotboll har sorg.

Jacek Magiera som var assisterande förbundskapen i polska landslaget har avlidit.

Han blev 49 år gammal.

Foto: Bildbyrån

Den polske fotbollstränaren Jacek Magiera har gått bort, 49 år gammal. Så sent som den 31 mars befann han sig vid Polens bänk under VM-playofffinalen mot Sverige på Strawberry arena.

Drygt tio dagar senare meddelade Polska fotbollsförbundet att Magiera har avlidit.

”PZPN framför sina djupaste kondoleanser till Jacek Magieras familj, vänner och anhöriga”, skriver förbundet i ett uttalande.

Enligt uppgifter från Radio Wroclaw kollapsade Magiera under en löprunda på fredagsmorgonen. Han fördes till sjukhus men hans liv gick inte att rädda.

Magiera hade en lång karriär inom fotbollen. Han var tidigare huvudtränare för Legia Warszawa och Śląsk Wrocław samt ledde Polens U19- och U20-landslag. Sedan sommaren 2025 arbetade han som assisterande tränare i A-landslaget under Jan Urban.