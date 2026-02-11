Priske snuvad på mål – tränarens ilska: ”Måste vara straff”

August Priske nickade in 1–0 för Birmingham City mot West Brom.

Men domaren dömde offside på en annan spelare och målet godkändes inte.

Något som upprörde tränaren Chris Davies.

Foto: Alamy

I tisdagens matchen mellan Birmingham City och West Brom fick den tidigare Dif-stjärnan August Priske en chans att göra sitt första mål i den engelska klubben. Dansken nådde högst på en hörna och nickade in bollen i motståndarnas kasse. Men målet dömdes bort då den assisterande domaren ansåg att Priskes lagkamrat Demarai Gray skymde West Brom-keepern.

Birminghams tränare Chris Davies är tveksam till domarens beslut.

– Det är en sådan situation där man, enligt boken, kan säga att det finns en potentiell offside. Man ser att det döms för det ofta, särskit i den här ligan, säger han till tidningen Birmingham Mail.

Davies tyckte att det var marginaler emot dem i matchen som slutade 0–0.

– Det är en hands efter vår tidiga nick. Om det finns VAR så måste det vara straff. Sådana småsaker var emot oss. De hade en rensning på mållinjen, det var en jäkla räddning.

August Priske har sedan flytten från Djurgården gjort fyra framträdanden i Birmingham City.



