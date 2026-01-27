Privatbruk av ip-tv kan bli straffbart 

Den som använder sig av ip-tv kan snart göra sig skyldig till ett brott.

Enligt Åklagarmyndigheten bör fängelse inkluderas i straffskalan.

Foto: Alamy

Jakob Bergelv.

Hösten 2024 hade 700 000 svenska hushåll tillgång till illegal ip-tv, enligt Dagens Media. Tjänsten gör det möjligt att streama olika TV-tjänster helt gratis, bland annat sportsändningar.

I dagsläget är det endast olagligt att distribuera ip-tv. Regeringen har sedan tidigare sjösatt en utredning i syfte att undersöka möjligheten att även kriminalisera användandet av tjänsten.

Åklagarmyndigheten har nu gett sin syn på frågan.

I ett yttrande skriver man att ”det bör övervägas att införa fängelse i straffskalan avseende privat bruk”

Myndigheten trycker även på behovet av att ”utredande myndigheter har tillräckliga och effektiva verktyg för att kunna utreda och lagföra privat bruk av illegala ip-tv-tjänster”. Sådana verktyg kan bland annat inkludera husrannsakan, genomsökning på distans och kroppsvisitation.