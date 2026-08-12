Klart: Djurgården säkrar upp 18-årig talang
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Djurgården skriver A-lagskontrakt med Milian Jansson.
Avtalet sträcker sig över 2030.
– En dröm som går i uppfyllelse, säger han i ett uttalande.
Djurgården lyfter upp ytterligare en talang till A-laget. Denna gång är det Milian Jansson, 18, som skrivet proffskontrakt med ”Blåränderna”.
Avtalet sträcker sig till och med 2030.
– Det här känns otroligt, en dröm som går i uppfyllelse. Jag har varit djurgårdare sedan barnsben och det gäller även hela min familj. Så det är extremt kul att få skriva på, säger Jansson på Djurgårdens hemsida.
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