Klart: Djurgården säkrar upp 18-årig talang

Djurgården skriver A-lagskontrakt med Milian Jansson.

Avtalet sträcker sig över 2030.

– En dröm som går i uppfyllelse, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Djurgården lyfter upp ytterligare en talang till A-laget. Denna gång är det Milian Jansson, 18, som skrivet proffskontrakt med ”Blåränderna”.

Avtalet sträcker sig till och med 2030.

– Det här känns otroligt, en dröm som går i uppfyllelse. Jag har varit djurgårdare sedan barnsben och det gäller även hela min familj. Så det är extremt kul att få skriva på, säger Jansson på Djurgårdens hemsida.