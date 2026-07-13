PSG:s nya mega-kontrakt: Värt 12 miljarder (!)

Paris Saint-Germain sägs förlänga sponsoravtalet med Nike.

Enligt franska L’Equipe landar det nya avtalet på 100 miljoner euro – per år.

Totalt sägs kontraktet vara värt 1,1 miljarder euro.

Paris Saint-Germain. Foto: Alamy

Det amerikanska sportföretaget Nike har tillverkat franska Paris Saint-Germains matchtröjor sedan 1989 och nu uppges det långvariga samarbetet mellan parterna att fortsätta. Enligt tidningen L’Equipe kommer det nuvarande avtalet, som gäller till 2032, att förlängas och ett nytt kontrakt sägs skrivas på över 2037.

Uppgifterna gör gällande att det nya avtalet är värt 100 miljoner euro per år (motsvarande ungefär 1,1 miljarder kronor). Över kontraktslängden på elva år sägs kontraktet alltså vara värt 1,1 miljarder euro (drygt 12 miljarder kronor). Enligt L’Equipe är det nuvarande kontraktet värt ungefär 60 miljoner euro per år.

Affären sägs vara en av världens mest lukrativa och kan jämföras med Barcelonas jättedeal med Nike.