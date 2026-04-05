PSV mästare i Eredivisie – för tredje säsongen i rad
Följ Fotbolldirekt på
Google news
PSV är mästare i Nederländerna säsongen 2025/2026.
Detta efter konkurrenten bara Feyenoord kryssat mot Volendam.
Under söndagen hade PSV chansen att bli mästare i kavaj. Toppkonkurrenten Feyenoord behövde vinna mot Volendam men det blev bara ett kryss.
Därmed är PSV mästare i Nederländerna för tredje säsongen i rad.
𝐁𝐀𝐂𝐊-𝐓𝐎-𝐁𝐀𝐂𝐊-𝐓𝐎-𝐁𝐀𝐂𝐊 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝚰𝐎𝐍𝐒 😍#HierInHetZuiden pic.twitter.com/tBeae2sEjx
— PSV (@PSV) April 5, 2026
PSV vann sin match i lördags mot Utrecht med 4–3 och landar därmed på 71 poäng i Eredivisie vilket räcker för att bärga titeln.
Mästarna ställs mot Sparta Rotterdam på lördag.
Den här artikeln handlar om: