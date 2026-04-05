PSV mästare i Eredivisie – för tredje säsongen i rad

PSV är mästare i Nederländerna säsongen 2025/2026.

Detta efter konkurrenten bara Feyenoord kryssat mot Volendam.

Under söndagen hade PSV chansen att bli mästare i kavaj. Toppkonkurrenten Feyenoord behövde vinna mot Volendam men det blev bara ett kryss.

Därmed är PSV mästare i Nederländerna för tredje säsongen i rad.

PSV vann sin match i lördags mot Utrecht med 4–3 och landar därmed på 71 poäng i Eredivisie vilket räcker för att bärga titeln.

Mästarna ställs mot Sparta Rotterdam på lördag.