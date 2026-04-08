PSV-spelare sjöng antisemitisk ramsa – klubben tar avstånd

Mitt under PSV Eindhovens firande av ligatiteln drog Ryan Flamingo igång en ramsa.

”Den som inte hoppar är jude”, löd orden från försvararens mun.

Nu tar den nederländska klubben avstånd från 23-åringens beteende.

Foto: Alamy

Det var under PSV:s firande i centrala Eindhoven som spelarna hade samlats på en scen. Där tog Ryan Flamingo, 23, tag i en mikrofon och drog igång en ramsa.

”Den som inte hoppar är jude”, sjöng nederländaren.

Detta har nu lett till starka reaktioner på sociala medier, enligt De Telegraaf. Trots att DJ:n på plats snabbt valde att spela en annan låt i högtalarna ekade den antisemitiska ramsan bland supportrarna.

Nu tar klubben avstånd från både spelaren och supportrarnas agerande.

”Vi vill inte att våra supportrar sjunger den här typen av texter på arenan och därför bör inte spelarna heller göra det, eftersom de är förebilder”, skriver PSV i ett uttalande enligt De Telegraaf.

Vidare skriver tidningen att Ryan Flamingo har bett om ursäkt till klubben för sitt agerande.