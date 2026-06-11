Uppgifter: Rob Edwards tvingas lämna Wolves
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Wolverhampton uppges göra en förändring på tränarposten inför nästa säsong.
Enligt flera medier får Rob Edwards lämna klubben, samtidigt som Cesar Peixoto pekas ut som ersättare.
Efter degraderingen från Premier League ser Wolverhampton ut att genomföra ytterligare förändringar inför spel i Championship.
Enligt Daily Mail har klubben beslutat att gå skilda vägar med huvudtränaren Rob Edwards, som tog över laget i november men inte lyckades rädda kvar Wolves i högstaligan.
Samtidigt rapporterar portugisiska A Bola att Gil Vicentes tränare Cesar Peixoto är nära att ta över uppdraget.
Enligt uppgifterna har förhandlingar pågått under flera veckor och parterna ska vara nära en överenskommelse.
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