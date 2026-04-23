Putellas tangerade Messis rekord – 10 titlar i Barcelona

Alexia Putellas och Lionel Messi är två av världens bästa spelare.

Nu har Putellas tangerat Messis rekord i antal titlar med Barcelona.

Alexia Putellas och Lionel Messi har flera saker gemensamt. Båda har en historia i FC Barcelona, båda är världens bästa fotbollspelare och båda har nått framgångar med landslaget.

Nu har Alexia Putellas, 32, nått nya höjder. Efter att klubben har säkrat ännu en titel i ligan så har hon har tangerat Messis rekord på antal ligatitlar med Barcelona. Detta innebär att spanjorskan kan bli bättre än Lionel Messi om hon vinner med klubben nästa år.

Men världsstjärnan ryktas bort från den spanska klubben. Enligt rykten så är London City Lionesses intresserade av Putellas, så om hon slår Messis rekord i framtiden återstår att se.