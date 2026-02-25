Prenumerera

Logga in
Foto: Alamy

Qasem slog till – i Nashvilles kross

Author image
Rasmus Hjortling
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Nashville körde över Atletico Ottawa under natten till onsdag.
Svenske Ahmed Qasem slog till med en fullträff i 5–0-segern.

Foto: Alamy

Nashville SC har fått en fin start på säsong.
Under natten till onsdag så tog man sig vidare i CONCACAF Champions Cup, detta efter en storseger mot Atletico Ottawa.

Nashville gick in i gårdagens returmöte med en 2–0-ledningen och när domaren blåste av i natt hade man hunnit med att göra fem mål till.

MLS-klubbens sista mål igår stod Ahmed Qasem för och det var svenskens första fullträff för säsongen.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt