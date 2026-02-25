Qasem slog till – i Nashvilles kross

Nashville körde över Atletico Ottawa under natten till onsdag.

Svenske Ahmed Qasem slog till med en fullträff i 5–0-segern.

Foto: Alamy

Nashville SC har fått en fin start på säsong.

Under natten till onsdag så tog man sig vidare i CONCACAF Champions Cup, detta efter en storseger mot Atletico Ottawa.

Nashville gick in i gårdagens returmöte med en 2–0-ledningen och när domaren blåste av i natt hade man hunnit med att göra fem mål till.

MLS-klubbens sista mål igår stod Ahmed Qasem för och det var svenskens första fullträff för säsongen.