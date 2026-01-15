Rabiot hjälte i när Milan vände och vann mot Como
Milan förlängde sin imponerande svit till 19 matcher utan förlust efter en dramatisk 3–1-seger borta mot Como.
Adrien Rabiot stod för två mål när laget vände underläge till seger.
Milan tog ytterligare en seger i Serie A. Det var den 19:onde matchen utan förlust.
Men det var Como som inledde bäst och tog ledningen redan i tionde minuten genom Marc-Oliver Kempf. Men Milan svarade snabbt och kvitterade på stopptid i första halvlek via straff av Christopher Nkunku till 1–1.
I den andra halvleken tog Milan ledningen i 55:e minuten när Adrien Rabiot nätade för första gången i matchen. Slutligen avgjorde Rabiot matchen med sitt andra mål i 88:e minuten, vilket fullbordade lagets vändning och säkrade 3–1-segern.
Resultatet innebär att Como ligger kvar på sjätte plats, medan Milan klättrar till andra plats i tabellen.
Lagen möts igen den 8 februari på Optus Stadium. Innan dess spelar Como borta mot Lazio måndag 19 januari kl. 20.45, och Milan tar emot Lecce hemma söndag 18 januari kl. 20.45.
