Rabiot hjälte i när Milan vände och vann mot Como

Milan förlängde sin imponerande svit till 19 matcher utan förlust efter en dramatisk 3–1-seger borta mot Como.

Adrien Rabiot stod för två mål när laget vände underläge till seger.



Men det var Como som inledde bäst och tog ledningen redan i tionde minuten genom Marc-Oliver Kempf. Men Milan svarade snabbt och kvitterade på stopptid i första halvlek via straff av Christopher Nkunku till 1–1.

I den andra halvleken tog Milan ledningen i 55:e minuten när Adrien Rabiot nätade för första gången i matchen. Slutligen avgjorde Rabiot matchen med sitt andra mål i 88:e minuten, vilket fullbordade lagets vändning och säkrade 3–1-segern.

Resultatet innebär att Como ligger kvar på sjätte plats, medan Milan klättrar till andra plats i tabellen.

Lagen möts igen den 8 februari på Optus Stadium. Innan dess spelar Como borta mot Lazio måndag 19 januari kl. 20.45, och Milan tar emot Lecce hemma söndag 18 januari kl. 20.45.