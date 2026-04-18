Real Madrid: Asencio drabbad av bakteriell enterokolit

Raúl Asencio vårdas i hemmet efter att ha drabbats av bakteriell enterokolit.

Det meddelar hans klubb Real Madrid.

Foto: Bildbyrån



Real Madrids 23-årige mittback Raúl Asencio spelade hela matchen i den senaste ligaomgången, men saknades i veckans Champions League och nu står det klart varför.

Real Madrid bekräftar att Raúl Asencio har drabbats av bakteriell enterokolit, vilket sägs vara en infektion som orsakar inflammation i både tunntarmen och tjocktarmen.

– Asencio är hemma och får behandling. Hans tillstånd kommer att övervakas för vidare utveckling, skriver klubben i ett uttalande.

Hur länge spanjoren blir borta från spel är ännu oklart.