Real Madrid med kross – Garcia hade show i Mbappés frånvaro
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Kylian Mbappé saknades för Real Madrid mot Real Betis i dag.
Då passade Gonzalo Garcia på att briljera för huvudstadsklubben.
Anfallaren stod för ett hattrick i 5–1-segern.
Kylian Mbappé har öst in mål i La Liga och Champions League för Real Madrid den här säsongen, men i dag saknades han på grund av en knäskada.
Istället var det en annan Real Madrid-anfallare som hade show mot Real Betis i dag, nämligen Gonzalo Garcia.
21-åringen satte dit 1–0 i mitten av den första halvleken och utökade sedan ledningen till 2–0 tidigt i den andra.
Bara minuter senare så satte Raul Asencio dit 3–0 och i den 82:a minuten, efter att Betis reducerat, fullbordade Gonzalo Garcia sitt hattrick.
Real Madrid var dock inte helt klara där för på stopptid så fastställde Fran García slutresultatet till 5–1.
Den här artikeln handlar om: