Real Madrid med kross – Garcia hade show i Mbappés frånvaro

Kylian Mbappé saknades för Real Madrid mot Real Betis i dag.

Då passade Gonzalo Garcia på att briljera för huvudstadsklubben.

Anfallaren stod för ett hattrick i 5–1-segern.

Foto: Bildbyrån

Kylian Mbappé har öst in mål i La Liga och Champions League för Real Madrid den här säsongen, men i dag saknades han på grund av en knäskada.

Istället var det en annan Real Madrid-anfallare som hade show mot Real Betis i dag, nämligen Gonzalo Garcia.

21-åringen satte dit 1–0 i mitten av den första halvleken och utökade sedan ledningen till 2–0 tidigt i den andra.

Bara minuter senare så satte Raul Asencio dit 3–0 och i den 82:a minuten, efter att Betis reducerat, fullbordade Gonzalo Garcia sitt hattrick.

Real Madrid var dock inte helt klara där för på stopptid så fastställde Fran García slutresultatet till 5–1.