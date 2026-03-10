Real Madrid meddelar – Rodrygo har opererats

Det var egentligen bara en fråga om tid.

Nu har Real Madrid-stjärnan Rodrygo opererats.

Foto: Alamy

Det var i matchen mellan Real Madrid och Getafe för en dryg vecka sedan som hemmalagets stjärna Rodrygo råkade ut för en tuff skada.

Detta då han slet av både ett främre korsband samt en menisk i högerbenet.

I dag, tisdag, meddelar ”Los Blancos” att brassen har genomgått en operation för sitt knä i Madrid. Framgent väntar en lång tids rehabilitering, som inleds under de kommande dagarna.

Hur lång tid 25-åringen kan tänkas bli borta står inte klart. Något spel i sommarens VM-slutspel i USA, Mexiko och Kanada kommer det dock inte att bli.

Real Madrid placerar sig just nu tvåa i La Liga.