Real Madrid-stjärnan sågad efter Swedbergs konstnummer

Williot Swedberg noterades för en assist mot Real Madrid.

Framspelet föranleddes av att finta bort stjärnan Trent Alexander-Arnold.

Senare sågades den engelske försvararen i den spanska tidningen Marca.

Foto: Alamy

Williot Swedberg har en tendens att kliva fram mot Real Madrid. Under fredagens ligamatch var det svensken som spelade fram Borja Iglesias till en kvittering.

Swedberg stod för en rejäl uppvisning när han först vann löpduellen mot Trent Alexander-Arnold. Därefter fintade svensken bort engelsmannen och kunde spela fram sin lagkamrat.

Efter sekvensen fick Alexander-Arnold motta kritik från den spanska tidningen Marca. Tidningen skrev att den förre Liverpool-backen såg ”förvirrad” och ”vilsen” ut.

”Herregud, Trent, vilken svag insats av engelsmannen vid det målet”, skrev Marca.

Matchen slutade 2–1 till Real Madrid efter att Federico Valverde avgjort sent.