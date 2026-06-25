Real Madrids budskap efter tragedin: ”Sorg och solidaritet”

En kraftig jordbävning har drabbat Venezuela.

Storklubben Real Madrid uttrycker sitt stöd.

”Real Madrid uttrycker sin djupaste sorg och solidaritet med offren”, skriver klubben.

Real Madrid. Foto: Alamy

Under natten till torsdag (svensk tid) drabbades Venezuela av två kraftiga jordbävningar. Skalven ska enligt USA:s geologiska myndighet USGS vara av magnituderna 7,2 respektive 7,5.

Enligt nyhetsbyrån Reuters har minst 32 personer bekräftats omkomna och runt 800 är skadade, medan USGS uppskattar dödssiffran till mellan 10 000 och 100 000.

”Vill framföra kondoleanser”

Den enorma tragedin i Sydamerika har fått den spanska storklubben Real Madrid att agera. I ett uttalande under torsdagen för giganten fram sina kondoleanser till de drabbade i Venezuela.

”Real Madrid, klubbens president och styrelse uttrycker sin djupaste sorg och solidaritet med offren för jordbävningen som drabbat Venezuela under de senaste timmarna. Klubben vill framföra sina kondoleanser och sin omtanke till familjerna till dem som har omkommit, samt till hela det venezuelanska folket. Dessutom önskar vi de skadade ett snabbt tillfrisknande och skickar allt vårt stöd och vår omsorg till dem.”, skriver Real Madrid i ett uttalande.

Caracas, Venezuela. Foto: Alamy