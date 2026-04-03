Real Madrids glädje: Militao tillbaka

Éder Militão är har dragits med skadebekymmer.

Nu är han tillbaka i matchtruppen.

Real Madrids brasilianske mittback Éder Militão har dragits med skadeproblem de senaste månaderna och har inte spelat sedan i december i La Liga.

Nu kommer ett positivt besked från klubben. Försvararen finns med i matchtruppen till lördagens bortamöte med Mallorca och är därmed aktuell för en comeback i Real.

Militão står den här säsongen noterad för 16 matcher med Real Madrid.