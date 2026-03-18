Rebecka Blomqvist tvåmålskytt
Frankfurt och Hoffenheim möttes i ett toppmöte i Frauen Bundesliga.
Då slog Rebecka Blomqvist till med två mål för sitt Frankfurt.
Tabelltrean Eintracht Frankfurt tog emot tabellfyran Hoffenheim under onsdagskvällen. Då kunde svenska landslagets anfallare Rebecka Blomqvist slå till gånger två.
Redan i den första matchminuten gav Blomqvist hemmalaget, Frankfurt, ledningen och nästa mål kom dryga timmen senare.
Matchen slutade 2–0 till Frankfurt.
Nästa vecka möter Eintracht Frankfurt, BK Häcken i Europacup-semi.
