Riveiros första ord efter tvisten med Al-Ahly: ”Stör mig inte”

KARLBERG. Den nya AIK-tränaren José Riveiro har anmält sin före detta klubb på grund av utebliven lön.

Nu har Fifas tvistlösningskammare beslutat att spanjoren har rätt till 6,2 miljoner kronor.

– Den delen av mitt liv lämnar jag till mina advokater, säger Riveiro efter fredagens träning.

Foto: Bildbyrån

Innan José Riveiro, 50, skrev på för AIK tränade han egyptiska Al-Ahly i 96 dagar – innan han fick sparken.

Under den senaste tiden har det rapporterats att spanjoren anmält sin före detta klubb till följd av icke utbetald ersättning i samband med att hans avtal revs.

Så sent som i går, tisdag, har rapporter från flera internationella medier gjort gällande att Riveiro vunnit tvisten och får rätt till 6,2 miljoner svenska kronor (588 000 dollar). Detta efter beslut från FIFA:s tvistlösningskammare (Fifa:s Dispute Resolution Chamber).

– Jag kommer inte att kommentera det. Den delen av mitt liv lämnar jag till mina advokater, säger José Riveiro under fredagens pressträff.

Däremot väljer han att bekräfta det faktum att det internationella fotbollförbundet har tagit ett beslut till hans fördel.

– Det stämmer, konstaterar han.

– Jag har ingenting annat att säga. Jag ska spela en match med AIK imorgon, och 100 procent av min kapacitet ligger på den matchen. Jag tror att du förstår att det är en fråga för mina advokater. Det stör inte mig just nu, fortsätter spanjoren.

Enligt SoccerLaduma har den egyptiska klubben valt att överklaga beslutet till CAS, den internationella skiljedomstolen. Den processen uppges kunna ta upp till tre veckor innan de tar ett slutgiltigt beslut i frågan. Sajten rapporterar även att Al-Ahlys rättsliga rådgivare kommer att ta till ”alla juridiska åtgärder” innan fallet är klargjort.

AIK:s match mot IK Oddevold har avspark klockan 15.00 i morgon, lördag.