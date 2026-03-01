Roma tappade segern i 94:e – Juventus kvitterade i rysare

Champions League-jagande Roma såg ut att gå mot en tung seger hemma mot Juventus.

Då slog gästerna till i den 94:e minuten och ordnade 3–3 på Stadio Olimpico.

Foto: Bildbyrån

Det var upplagt för dramatik när två CL-kandidater drabbade samman. Hemmalaget tog ledningen strax före paus när Wesley elegant skruvade in 1–0.

Juventus svarade efter halvtid när Francisco Conceição kvitterade med ett tekniskt nummer som betydde 1–1.

Matchen svängde fram och tillbaka. Mittbacken Evan Ndicka gav Roma ledningen på nytt med 2–1 och kort därefter utökade Donyell Malen till 3–1.

Men Juventus gav sig inte. Jeremie Boga reducerade i den 78:e minuten och på stopptid kom kallduschen för Roma. Försvararen Federico Gatti tryckte in 3–3 i den 94:e minuten och fastställde slutresultatet.

Poängtappet innebär att Roma ligger kvar på fjärde plats i Serie A, tre poäng före Como och fyra före Juventus i den täta jakten på Champions League-platserna.