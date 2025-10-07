Rosengård mot Sporting – här är elvorna

FC Rosengård mot Sporting Lissabon i Europa Cup.

Inför mötet så har nu startelvorna släppts.

Foto: Bildbyrån

FC Rosengård är sist ut av våra svenska lag att inleda sitt Europa Cup-spel denna tisdagskväll.

Skåneklubben ställs mot den portugisiska storklubben Sporting Lissabon i den andra kvalrundan.

Inför den första matchen, som går av stapeln i Lissabon, så har nu startelvorna släppts.

STARTELVOR:

Sporting Lissabon: Potra – Eaton-Collins – Barron – Cancelinha – Fonesca – Neto – Pérez – Arques – Haugen – Correia – Santiago

FC Rosengård: Andersson – Johansson – Pikkujämsä – Cronquist – Hartikainen – Pelgander – Oyama – Tryggvadóttir – Pobegaylo – Sjöström – Imo.