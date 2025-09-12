Rüdiger skadad – blir borta i månader
Antonio Rüdiger har ådragit sig en skada.
Nu blir Real Madrid-spelaren borta till december.
Under fredagen meddelade Real Madrid att mittbacken Antonio Rüdiger har åkt på en muskelskada i sitt vänstra ben.
”Efter tester som utförts på Toni Rüdiger av Real Madrids medicinska avdelning har han diagnostiserats med en skada på rektus femoris-muskeln i vänster ben. Vi väntar på vidare utveckling.”, skriver klubben.
Enligt transfergurun Fabrizio Romano kommer skadan att hålla Rüdiger borta från spel i tre månader och väntas vara tillbaka i december om rehabiliteringen sker utan komplikationer.
Rüdiger anslöt till ”Los Blancos” 2022 och noteras för totalt 157 tävlingsmatcher.
