Rüdiger skadad – blir borta i månader

Antonio Rüdiger har ådragit sig en skada.

Nu blir Real Madrid-spelaren borta till december.

Foto: Bildbyrån

Under fredagen meddelade Real Madrid att mittbacken Antonio Rüdiger har åkt på en muskelskada i sitt vänstra ben.

”Efter tester som utförts på Toni Rüdiger av Real Madrids medicinska avdelning har han diagnostiserats med en skada på rektus femoris-muskeln i vänster ben. Vi väntar på vidare utveckling.”, skriver klubben.

Enligt transfergurun Fabrizio Romano kommer skadan att hålla Rüdiger borta från spel i tre månader och väntas vara tillbaka i december om rehabiliteringen sker utan komplikationer.

Rüdiger anslöt till ”Los Blancos” 2022 och noteras för totalt 157 tävlingsmatcher.