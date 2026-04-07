Rumäniens förbundskapten död – blev 80 år

För två veckor sedan tränade han Rumänien i VM-playoff.

Nu har Mircea Lucescu, 80, gått ur tiden.

Det rapporterar flera av varandra oberoende medier.

Foto: Bildbyrån

Den 26 mars stod han vid sidlinjen och coachade det rumänska landslaget mot Turkiets dito i playoff-semifinalen till VM 2026.

I dag, den 7 april, har Mircea Lucescu gått bort. Det rapporterar bland annat AP och rumänska Fanatik.ro. Enligt de senare har även sjukhuset i Bukarest bekräftat tränarens död – och skriver följande i ett uttalande:

”I dag, tisdagen den 7 april 2026, omkring klockan 20:30 (lokal tid), tillkännagavs Mircea Lucescus död. Mircea Lucescu var en av de mest framgångsrika rumänska fotbollstränarna och spelarna, den förste att kvalificera det rumänska landslaget till ett EM år 1984”, skriver sjukhuset i ett uttalande.

Lucescu lades in på sjukhuset i Bukarest efter att ha kollapsat under ett lagmöte inför det som skulle ha varit hans sista landskamp som förbundskapten. Därefter löd rapporterna att hans tillstånd hade stabiliserats på väg till sjukhuset och att han endast var kvar där på grund av övervakning.

Enligt ESPN ska Lucescu ha drabbats av en hjärtattack i väntan på att han skulle bli utskriven och sattes därefter i en konstgjord koma.

Mircea Lucescu tränade det rumänska landslaget under två sejourer. Den första mellan 1981 och 1986, den andra mellan 2024 och 2026. Utöver det basade han även över klubblag som Inter, Galatasaray, Besiktas och Sjachtar Donetsk samt det turkiska landslaget. Han spelade även 74 A-landskamper för Rumänien och tillbringade en stor del av sin karriär i Dinamo Bukarest.