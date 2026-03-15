Rydström efter tunga starten: ”Börjar tänka på exet”

Henrik Rydström har fått en tuff start som tränare för Columbus Crew.

I natt förlorade hans lag med 1–0 efter ett sent segermål.

– Jag kokar inombords, säger Rydström till Columbus Dispatch.

Henrik Rydström sparkades av Malmö FF i september efter en rad dåliga resultat. Det har inte gått mycket bättre i USA för den svenska tränaren.

Rydströms Columbus Crew har bara spelat ihop två poäng under de inledande fyra matcherna av årets säsong. I natt förlorade man hemma mot Ahmed Qasems Nashville SC efter ett segermål i 94:e minuten.

– Jag kokar inombords och jag vet att spelarna gör det också, säger Rydström till Columbus Dispatch efter matchen.

– När man förlorar en match, särskilt i sista sekunden, känns det så – det är en sak om de hade kört över oss, men överlag försvarade vi oss bra – då är det lätt att tycka synd om sig själv. Det jag menar är att om man fokuserar för mycket på resultatet, ‘Fan också, vi förlorade’, då ser man inte framstegen.

Rydström tog över efter den populära och framgångsrika tränaren Wilfried Nancy, som i december lämnade för skotska Celtic. Svensken jämför sin situation med ett kärleksförhållande.

– När man kommer in efter en framgångsrik tränare är det som när man är i ett nytt förhållande. I mitt fall när man träffar en ny kvinna och hennes ex är riktigt trevlig och snygg. Då kommer det alltid till en punkt när man börjar bråka om saker och det regnar ute, då börjar hon tänka på det där snygga exet. Det är Wilfried för folk, menar han.

Columbus Crew spelar sin nästa match borta mot Toronto FC den 21 mars.