Rydström i bråk – knep första MLS-segern: ”Visade passion”

Henrik Rydström har tagit sin första seger som tränare för MLS-laget Columbus Crew.

Detta efter att han och Atlanta-tränaren Tata Martino hamnat i luven på varandra.

– Jag sa kort och gott åt honom att hålla käften, berättar Rydström.

Foto: Alamy

Efter fem raka matcher utan seger ställdes Columbus Crew borta mot Atlanta United under natten till söndag.

Då skulle den före detta Malmö FF-tränaren Henrik Rydström knipa sin första seger i MLS, som tränare för Columbus Crew. Detta då den före detta Sirius-anfallaren Wessam Abou Ali svarade för två mål i 3-1-segern.

Det var dock inte bara kring segern som Rydström skulle skapa rubriker. I slutet av den andra halvleken syntes Atlanta-tränaren Tata Martino gå över till Columbus-bänken efter att Rydströms delade ut ett par väl valda ord till hemmaspelaren Elías Báez som hade dragit på sig en varning.

– Deras spelare skrek på domaren precis framför mig och jag sa kort och gott åt honom att hålla käften. Sedan var deras coach där – jag har aldrig sett honom röra sig så snabbt, säger Rydström enligt Fotbollskanalen och fortsätter:

– I Sverige kan jag säga att det inträffar flera bråk mellan bänkarna. Jag sa ingenting till dem, men de var väldigt upprörda. Det är en del av det. Jag tycker att det visade passion, att vi stod upp för varandra på ett bra sätt. Jag gjorde ingenting och mitt lag och mina spelare uppträdde på ett bra sätt. Det var fint att se, avslutar svensken.