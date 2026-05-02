Så kan Kim Hellberg säkra direktplats till Premier League

Championship ska avgöras under lördagen.

Det finns fortfarande en chans för Kim Hellberg och Middlesbrough att slippa kval till Premier League.

Här är förutsättningarna.

Kim Hellberg har tagit Middlesbrough till en fjärdeplats i Championship inför den sista omgången. Den svenske tränaren anslöt från Hammarby i fjol och har hyllats av ”Boro”-supportrarna.

Under lördagen ställs allt på sin spets. I toppstriden av Championship är det extremt jämnt och mycket kan hända efter slutresultaten i den sista omgången.

Tre lag har häng på en direktplats till Premier League tillsammans med uppflyttningsklara Coventry City. Lagen som gör upp om den sista platsen är Ipswich, Millwall och just Middlesbrough.

Ipswich behöver endast vinna eller kryssa om Millwall inte vinner och Middlesbrough inte vinner med mer än fem mål. Millwall går upp om de vinner och Ipswich inte gör det.

Kim Hellberg behöver ha lite mer tur för att ta direktplatsen. Middlesbrough går upp om de vinner samtidigt som Ipswich förlorar och Millwall inte vinner. ”Boro” kan även gå upp om de vinner med mer än sex mål och Ipswich kryssar och Millwall tappar poäng.

Middlesbrough ställs mot Wrexham under lördagen. Alla matcher i den sista Championship-omgången startar 13.30.