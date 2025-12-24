Saknades helt i turkiska megaderbyt – ville fira jul

Jhon Durán fanns inte med i gårdagens derby mellan Fenerbahce och Besiktas.

I stället hade colombianen rest hem till Sydamerika – för att fira jul.

Foto: Bildbyrån

Istanbul är svartvit just nu, detta efter att Besiktas besegrat Fenerbahce med 2-1 på bortaplan under gårdagskvällen.

Tjeckiern Václav Černý blev stor matchhjälte med dubbla mål där avgörandet kom i 91:a minuten.

En spelare som Fenerbahce kanske hade behövt var Jhon Duran, som i förra derbyt mot Galatasaray tidigare i december månad blev poängräddare med sitt 1-1-mål i 95:e minuten.

Colombianen saknades dock helt i går, detta då han i stället hade rest hem till Sydamerika för att fira jul.

Det förklarar tränaren Domenico Tedesco enligt colombianska Diario AS.

”Vi är inga maskiner. Vi är mänskliga varelser, och människor har behov. Julen är mycket viktig för sydamerikanska spelare” säger rumänen som alltså tillät anfallaren att skippa derbyt mot Besiktas.