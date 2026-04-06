Sam Kerr tog Chelsea till semifinal – slog ut Tottenham

FA-cupens semifinal mellan Chelsea och Tottenham spelades under måndagen.

Matchen slutade 2–1 till hemmalaget efter att Sam Kerrs nya fullträff.

Australienskan Sam Kerr har haft en lite trögare period i Chelsea efter Champions League förlusten. Nu fick hon äntligen slå till igen.

I FA-cupen mot Tottenham under måndagsförmiddagen fick Sam Kerr i den 40:e minuten. Sedan kunde Spurs-kaptenen Eveliina Summanen kvittera i början av andra halvlek men i slutskedet av matchen kunde Veerle Buurman sätta dit 2–1 för Chelsea.

Det innebär att London-laget är vidare i FA-cupen och de för möta Manchester City eller Birmingham City.