Foto: Bildbyrån

Säsongen över för Real Madrid-duon

Nilo Ek
Eder Militao och Arda Güler är skadade.
Nu blir spelarna borta resten av säsongen.
Det rapporterar Fabrizio Romano.

Real Madrid jagar Barcelona i toppen av La Liga. Nu meddelar ”Los Blancos” dubbla bakslag.

Den offensive pjäsen Arda Güler missar resten av säsongen, enligt Fabrizio Romano, då han ådragit sig en muskelskada i benet. Samtidigt kommer även mittbacken Eder Militao att bli borta säsongen ut med samma skada som sin lagkamrat.

Real Madrid ligger tvåa i La Liga med nio poäng upp till Barça. Det återstår sex matcher av serien.

