Sawo glödhet – slog till med sitt åttonde mål

Zakaria Sawo fortsätter att visa upp sig från sin bästa sida i AEL Limassol.

I dag slog han till med ett reduceringsmål mot Pafos – i vad som är hans åttonde mål på 15 matcher.

I dag ställdes AEL Limassol mot Pafos i den första av två semifinaler i den inhemska cupen.

På Cypern skulle bortalaget inleda bäst då man tog ledningen redan i den tionde minuten, innan man utökade till 2-0 i den 38:e minuten. Båda målen kom från brassen Jajá.

Strax före paus skulle dock hemmalaget reducera, och detta från svenskt håll. Innan den första akten var slut hade Zakaria Sawo, som är utlånad från Djurgårdens IF, tryckt in reduceringen i vad som är hans åttonde mål på 15 matcher sedan flytten tillbaka till Cypern.

Förutom Sawo fanns två andra svenskar med i matchen, i form av Ken Sema och Wilmer Odefalk som inledde matchen på bänken för Pafos.